Змей Горыныч спешил на праздник и хотел надеть шапочки одного цвета на все 3 голо??ы. Шапочки хранились в тёмной кладовке: 3 синие, 3 зелёные и 4 красные. Какое наименьшее количество шапочек нужно взять в полной темноте Змею...
Математика
Змей Горыныч спешил на праздник и хотел надеть шапочки одного цвета на все 3 голо??ы. Шапочки хранились в тёмной кладовке: 3 синие, 3 зелёные и 4 красные. Какое наименьшее количество шапочек нужно взять в полной темноте Змею Горынычу, чтобы наверняка иметь 3 шапочки одного цвета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3+3+4)•3=30 30:3= 10шапок надо взят ответ10
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