Змей Горыныч спешил на праздник и хотел надеть шапочки одного цвета на все 3 голо??ы. Шапочки хранились в тёмной кладовке: 3 синие, 3 зелёные и 4 красные. Какое наименьшее количество шапочек нужно взять в полной темноте Змею...

Математика

Змей Горыныч спешил на праздник и хотел надеть шапочки одного цвета на все 3 голо??ы. Шапочки хранились в тёмной кладовке: 3 синие, 3 зелёные и 4 красные. Какое наименьшее количество шапочек нужно взять в полной темноте Змею Горынычу, чтобы наверняка иметь 3 шапочки одного цвета?

Автор: Гость