1. Найдите площадь прямоугольника, если его периметр равен 80 см, а отношение сторон равно 2:3
Геометрия
1. Найдите площадь прямоугольника, если его периметр равен 80 см, а отношение сторон равно 2:3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая сторона 2х, вторая 3х периметр (2х + 3х) *2 = 10х 10х=80 х=8 тогда 2х = 16, 3х = 24 площадь - 24*16=384
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