ZnCl2+HОН ионное уравнение
Химия
ZnCl2+HОН ионное уравнение
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ZnCl2 + НОН⇄ ZnОНCl + НCl б) ZnОН+ + НОН ⇄ Zn(ОН)2 + Н+
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