W (') в kno3 определить массовую долю в %
Химия
W (') в kno3 определить массовую долю в %
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(KNO3)=39+14+3*16=101 г\моль w(K)=39\101=0?3861=38,61% w(N)=14\101=0,1386=13,86% w(O3)=3*16\101=0,4752=47,52%
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