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Пищевые технологии и кулинария
Пищевые технологии и кулинария
Как хранить сухофрукты?
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Пищевые технологии и кулинария
Каким способом хранили творог раньше когда не было холодильников?
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Пищевые технологии и кулинария
как делают чипсы?
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Пищевые технологии и кулинария
Правда ли нет что Калий 40 влияет на продолжительность жизни
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Пищевые технологии и кулинария
Правда ли что если есть много капусты то вырастет большая грудь!?
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Пищевые технологии и кулинария
Как можно сохранить свежее мясо без холодильника?
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Пищевые технологии и кулинария
Почему бурый рис лучше белого риса?
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Пищевые технологии и кулинария
Почему колбаса называется "Докторская"?
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Пищевые технологии и кулинария
Почему несладкое вино называют сухим?
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Пищевые технологии и кулинария
Как принято класть вилку и нож по окончанию еды?
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Пищевые технологии и кулинария
Откуда в сыре дырки?
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Пищевые технологии и кулинария
Подскажите почему хлеб стал так быстро черстветь?
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Пищевые технологии и кулинария
Кто изобрел шампанское?
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Пищевые технологии и кулинария
ЧТО ТАКОЕ ФУНЧОЗА?
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Пищевые технологии и кулинария
китайское блюдо - хрустальное мясо?
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Пищевые технологии и кулинария
Как удалить жвачку с одежды?
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Пищевые технологии и кулинария
какое блюдо солят трижды
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Пищевые технологии и кулинария
Что значит органическая пища?
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Пищевые технологии и кулинария
Почему поднимаются пироги
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