Кобо Абэ. Человек, превратившийся в палку

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Служитель ада - руководящий работник.

Служительница ада - недавно назначенная

в наземную службу.

Человек, превратившийся в палку.

Голос из ада

Мужчина \ хиппи

Женщина /

Жаркий воскресный день июня. Широкая улица на фоне

универсального магазина. Толпа снующих мужчин и женщин.

(Реалистическое воплощение нежелательно).

Посредине сцены, метрах в трех от края тротуара с

отрешенным, замкнутым и безразличным выражением лица,

повернувшись к залу, сидят молодые Мужчина и Женщина, с

виду хиппи.

Вдруг с неба падает палка. Самая обыкновенная палка,

длиной метр двадцать сантиметров. (Ею манипулирует, как

марионеткой, актер, исполняющий роль Человека,

превратившегося в палку. )

Палка падает, крутясь, катится к краю мостовой, со

звоном отскакивает от кромки тротуара и замирает меньше

чем в метре от Мужчины и Женщины. Они невольно смотрят

туда, где упала палка, хмурят брови и поднимают головы

вверх. Их спокойная реакция несколько не соответствует

той опасности, которой они подвергались.

В этот момент на сцене появляются справа - Служитель

ада, слева - Служительница ада.

Мужчина (продолжая смотреть вверх). Опасно, а. . .

Служитель ада.

На небе вечернем трехдневный месяц -

Фруктовый нож, срезающий кожицу судьбы.

Служительница ада.

И сегодня еще один человек,

Утратив свой облик, стал палкой.

Мужчина (снова обращает внимание на палку и подбирает ее). Еще чуть-чуть, и попала бы в нас.

Женщина (смотрит на палку, дотрагивается до нее). Я думаю, все дело случая - попадет, не попадет. . .

Мужчина. Кто знает? (Начинает постукивать палкой по земле. )

Служитель ада.

Месяц цвета грязной коробки для завтрака.

Улица крутится в водовороте.

Служительница ада.

И сегодня еще один человек,

Став палкой, утратил свой облик.

Женщина. Что это за ритм?

Мужчина. Не пытайся угадать.

Женщина (неожиданно смотрит вверх). Наверняка это дело рук вон того мальчишки.

Мужчина (вслед за ней смотрит вверх). . .

Женщина. Приятный на вид. Похоже, школьник. Играл на крыше.

Мужчина (снова смотрит на палку).

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--