1. Что позволяет выделить четыре основных периода в жизни животных, размножающихс?? половым путём? 2. Чем вы объясните разную продолжительность жизни животных?

Биология

1. Что позволяет выделить четыре основных периода в жизни животных, размножающихс?? половым путём? 2. Чем вы объясните разную продолжительность жизни животных?

Автор: Гость