1.даны a, b, c-натуральные числа такие что а в 6 степени =в; а в квадрате =с в кубе. выбе??ите правильный ответ : с=а; с куб=а в 6 степени; с куб=а в 8 степени; с куб=а в 12 степени;с=а в 12 степени. 2.если между цифрами дву...
Математика
1.даны a, b, c-натуральные числа такие что а в 6 степени =в; а в квадрате =с в кубе. выбе??ите правильный ответ : с=а; с куб=а в 6 степени; с куб=а в 8 степени; с куб=а в 12 степени;с=а в 12 степени. 2.если между цифрами двузначного числа вписать то же самое число , то полученное четырехзначное будет больше данного в 77 раз.найти это число. помогите это срочно даю 25 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. a=2. b=64. c=16 поэтому ответ с куб=а в 12 ст, т.е 16 в кубе= 2 в 12 степени 2.напишем наше число позиционно ху, то есть это не проиведение х и у, а каждый из них означает символ, с этого места будем подчеркивать. ху а второе - ххуу ху=10х+у - если написать в обычном виде, так как каждое числов имеет своя разряд. ххуу=1100х+11у Так как мы знаем, что второе в 77 раз больше первого, то составляем уравнение: 1100х+11у=770х+77у 100х+у=70х+7у 30х=6у у=5х Теперь мы знаем, что у в 5 раз больше х, а поскольку оба эти числа однозначные, то это могут быть только 5 и 1, значит наше число 15. Проверим 1155/15=77. Ответ: 15.
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