Какие паузы бывают в музыке и сколько они значат?
Музыка
Какие паузы бывают в музыке и сколько они значат?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четвертые - столько же сколько и нота четвертная ( 1.и) восьмые столько же сколько и нота восьмая ( 1) шестнадцатые- столько же сколько и нота шестнадцатая ( половина от раз)
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