Какие паузы бывают в музыке и сколько они значат?

Музыка
Какие паузы бывают в музыке и сколько они значат?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четвертые - столько же сколько и нота четвертная ( 1.и) восьмые столько же сколько и нота восьмая ( 1) шестнадцатые- столько же сколько и нота шестнадцатая ( половина от раз)
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