Помогите просклонять слова кол и шаш
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Помогите просклонять слова кол и шаш
Ответ(ы) на вопрос:
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именительный падеж единственное число кол множественное число колы родительный падеж единственное число кола множественное число колов
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