Расположи ответы в порядке убывания и Отгадай слова.6+6Н ,9+9В,20-10,О,30+10ь,17-10К,10+4Е,90-20Л
Математика
Расположи ответы в порядке убывания и Отгадай слова.6+6Н ,9+9В,20-10,О,30+10ь,17-10К,10+4Е,90-20Л
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+6=12(н) 9+9=18(в) 20-10=10(о) 30+10=40(ь) 17-10=7(к) 10-4=6(е) 90-20=70(л) ответ:львенок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Если пуля попадает в металлическую консервную банку, содержащую жидкость, то банка взрывается. Объясните, почему это происходит.
Русский язык
В данных предложениях замените прямую речь косвенной и запишите полученные предложения . 1) Известный немецкий поэт Фридрих Шиллер сказал : "С...
Химия