Почиму Леонардо Да Винчи лучший? Надо доказать

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Почиму Леонардо Да Винчи лучший? Надо доказать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он рисовал загадочные картины он их рисовал очень красиво
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