Почиму Леонардо Да Винчи лучший? Надо доказать
История
Почиму Леонардо Да Винчи лучший? Надо доказать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он рисовал загадочные картины он их рисовал очень красиво
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