Люди помогите 1 предложение всего. Как сказать я за генную инженерию или я поддерж??ваю генную инженерию так не правильно наверно I support genetic engineering

Английский язык

Люди помогите 1 предложение всего. Как сказать я за генную инженерию или я поддерж??ваю генную инженерию так не правильно наверно I support genetic engineering

Автор: Гость