Люди помогите 1 предложение всего. Как сказать я за генную инженерию или я поддерж??ваю генную инженерию так не правильно наверно I support genetic engineering
Английский язык
Люди помогите 1 предложение всего. Как сказать я за генную инженерию или я поддерж??ваю генную инженерию так не правильно наверно I support genetic engineering
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I support genetic engineering
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