Составьте структурные формулы алканов по их названиям: А) 2,3,4-триметил-4-пропилге??тан Б)2,2,3,4-тетраметил-3-этил-пен-тан

Химия

Составьте структурные формулы алканов по их названиям: А) 2,3,4-триметил-4-пропилге??тан Б)2,2,3,4-тетраметил-3-этил-пен-тан

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