Составьте структурные формулы алканов по их названиям: А) 2,3,4-триметил-4-пропилге??тан Б)2,2,3,4-тетраметил-3-этил-пен-тан
Химия
Составьте структурные формулы алканов по их названиям: А) 2,3,4-триметил-4-пропилге??тан Б)2,2,3,4-тетраметил-3-этил-пен-тан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)СН3 - СН(СН3) - СН(СН3) - С(СН3)(СН2-СН2-СН3) - СН2 - СН2 - СН3б)СН3 - С(СН3)(СН3) - С(СН3)(СН2-СН3) - СН(СН3) - СН3
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