1.К числу 42 прибавь частное чисел 21 и 3 2.Разность чисел 31 и 9 уменьши в 5 раз

Математика

1.К числу 42 прибавь частное чисел 21 и 3 2.Разность чисел 31 и 9 уменьши в 5 раз

Автор: Гость