1.К числу 42 прибавь частное чисел 21 и 3 2.Разность чисел 31 и 9 уменьши в 5 раз
Математика
1.К числу 42 прибавь частное чисел 21 и 3 2.Разность чисел 31 и 9 уменьши в 5 раз
Ответ(ы) на вопрос:
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42+21÷3=49 (31-9)÷5=4,4
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