Задача по экономике Qd=200 - 8P Qs= 6P+150 1)определить параметры спроса 2)определить п??раметры предложения 3)Найти рыночное равновесие и проанализировать его устойчивость
Экономика
Задача по экономике Qd=200 - 8P Qs= 6P+150 1)определить параметры спроса 2)определить п??раметры предложения 3)Найти рыночное равновесие и проанализировать его устойчивость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Qd = Qs 200 - 8P = 6P + 150 14P = 50 P = 3,57 - равновесная цена Равновесный объем продажи определим, подставив значение Р: Qd = Qs 200 - 8*3,57 = 6*3,57+150 = 171,4 Qd=Qs= 171,4 - равновесное количество
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