Задача по экономике Qd=200 - 8P Qs= 6P+150 1)определить параметры спроса 2)определить п??раметры предложения 3)Найти рыночное равновесие и проанализировать его устойчивость

Экономика

Задача по экономике Qd=200 - 8P Qs= 6P+150 1)определить параметры спроса 2)определить п??раметры предложения 3)Найти рыночное равновесие и проанализировать его устойчивость

Автор: Гость