Рассмотри рисуноки.запомни написание этих слов. выполни фонетический разбор слов 1 й вариант малина 2 вариант трава

Гость: Гость:

1й вариант: Малина - 3 слога, и - ударная м [м]- согл; тв; зв; не парн; а [а]- глас; не удар; л [л]- согл; мяг; зв; не пран; и [и]- глас; удар; н [н]- согл; тв; зв; не парн; а [а] - глас; не парн; ---------------------------------------------- 6 букв, 6 звуков. 2й вариант: Трава - 2 слога, последняя а - ударная т [т]- согл; тв; зв; парн; р [р]- согл; тв; зв; не парн; а [а]- глас; не удар; в [в]-согл; тв; зв; парн; а [а]- глас; удар; -------------------------------------- 5 букв, 5 звуков.