Пушкин, повесть "Выстрел" Вопрос: перескажите события повести в их хронологическо?? последовательности.
Литература
Пушкин, повесть "Выстрел" Вопрос: перескажите события повести в их хронологическо?? последовательности.
Ответ(ы) на вопрос:
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Повесть Пушкина состоит из двух частей. Повествование ведется от лица офицера, бывшего свидетелем описываемых событий. Первая часть повести изображает жизнь армейских офицеров. В повести два главных героя. Один - высокородный и богатый молодой (новенький) офицер, другой- бывший гусар Сильвио, профессиональный военный. Дама. Оскорбление. Дуэль. Офицер стреляет первым и промахивается. Стоит в ожидании выстрела демонстрируя полное пренебрежение к смерти и жизни. Это очень разозлило Сильвио, и тогда он предложил ответить выстрелом на выстрел когда-нибудь в другой раз. По правилам это можно. Спустя шесть лет, Сильвио получил письмо, в котором говорилось, что его враг собирается вступить в брак. И Сильвио собирается завершить некогда начатую дуэль. Судьба их сводит снова. Сильвио требует долг и они опять встают "к барьеру" . Только поумневший и уже семейный офицер, теперь не хочет умирать.. . Сильвио не смог просто стрелять в графа, и потому снова предложил ему выстрелить первым. След от пуль в картине и есть результат этого выстрела. Затем Сильвио хотел было выстрелить в графа, но помешала графиня, которая упала к его ногам. Со словами "предаю тебя твоей совести". Кроме того, Сильвио, увидев в глазах соперника страх, панику, палит в воздух, демонстрируя своё моральное и христианское превосходство. Удовлетворенный Сильвио уже выходил, но у самых дверей он остановился и выстрелил. Его пуля пробила в точности то место, куда попала до этого пуля графа. С того момента ни граф, ни рассказчик не видели Сильвио, лишь слухи принесли весть, что он сражался на стороне восставших греков под предводительством Александра Ипсиланти и погиб.
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