Помогите пж) Какая часть жизни папоротника является спорофитом, а какая гаметофитом?
Биология
Помогите пж) Какая часть жизни папоротника является спорофитом, а какая гаметофитом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот картинка)))))))))))))))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Задача по экономике Qd=200 - 8P Qs= 6P+150 1)определить параметры спроса 2)определить п??раметры предложения 3)Найти рыночное равновесие...
Русский язык
Рассмотри рисуноки.запомни написание этих слов. выполни фонетический разбор слов 1 й вариант малина 2 вариант трава
Математика
Напишите возможное наибольшое число,кратное 9, поставив вместо звездочки нужные цифры а)2*76* б)38*6*в)*47*3 г)73*8* д)30*1* е)2*3*0
Литература
Пушкин, повесть "Выстрел" Вопрос: перескажите события повести в их хронологическо?? последовательности.