1)Напишите числа-близнецы от 1 до 50, используя таблицу простых чисел
Математика
1)Напишите числа-близнецы от 1 до 50, используя таблицу простых чисел
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Гость:
11 22 33 44 вроде так.....
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