1-Найдите градусные меры уголов трехугольника MNK,если угол М меньше угла N на 40 градусов и больше угла К на 10 градусов. 2--Найдите градусные меры уголов трехугольника CDE,если угол С вдвое больше угла D и втрое меньше угла Е.
Математика
1-Найдите градусные меры уголов трехугольника MNK,если угол М меньше угла N на 40 градусов и больше угла К на 10 градусов. 2--Найдите градусные меры уголов трехугольника CDE,если угол С вдвое больше угла D и втрое меньше угла Е.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) пусть угол М х градусов, тогда угол Н х+40 угол К х-10 х+х+40+х-10=180 => x=50 Углы 50, 90 и 40
Гость:
Пусть х градусов это угол М Тогда уголN будет равен х+40 градусов, Угол К будет равен х-10 градусов СУММА УГЛОВ ТРЕУГОЛЬНИКА РАВНА 180 градусам, по теореме о сумме углов треугольника Х+(х+40)+(х-10)=180 Х+х+40+х-10=180 3х=180-40+10 3х=150 Х=50 ПОЛУЧАЕТСЯ, что угол М равен 50 градусам, Угол N равен 90 градусам, а угол К равен 40 градусам. Проверка: 50+90+40=180; 180=180
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