1-Найдите градусные меры уголов трехугольника MNK,если угол М меньше угла N на 40 градусов и больше угла К на 10 градусов. 2--Найдите градусные меры уголов трехугольника CDE,если угол С вдвое больше угла D и втрое меньше угла Е.

Математика

1-Найдите градусные меры уголов трехугольника MNK,если угол М меньше угла N на 40 градусов и больше угла К на 10 градусов. 2--Найдите градусные меры уголов трехугольника CDE,если угол С вдвое больше угла D и втрое меньше угла Е.

Автор: Гость