Определите критические точки функции y=x^2+16/x
Алгебра
Определите критические точки функции y=x^2+16/x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
f'(x)=2x+16 Нулю равно в -8 значит (по рис) в -8 минимальное значение
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