Докажите, что четырехугольник ABCD с вершинами в точках А(1;3;2), В(0;2;4), с(1;1;4), D(2;2;2) является параллелограммом. Вычислите cos a
Геометрия
Докажите, что четырехугольник ABCD с вершинами в точках А(1;3;2), В(0;2;4), с(1;1;4), D(2;2;2) является параллелограммом. Вычислите cos a
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
длина отрезка равна корень из ((х1-х2)^2+(у1-у2)^2+(z1-z2)^2), поэтому AB= корень из ((1-0)^2+(3-2)^2+(2-4)^2)= корень из 6 CD= корень из ((2-1)^2+(2-1)^2+(2-4)^2)= корень из 6 BC= корень из ((0-1)^2+(2-1)^2+(4-4)^2)= корень из 2 AD= корень из ((2-1)^2+(2-3)^2+(2-2)^2)= корень из 2 так как в четырехугольнике противоположные стороны попарно равны то этот четырехугольник паролелограмм
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