1. Поясніть, чому закінчення в поданих парами дієсловах пишуть по-різному: волочиш – волочеш, хропиш – хропеш, стелиш – стелеш, гуркотиш – гуркочеш, свистиш – свищеш, ростиш – ростеш
Українська мова
1. Поясніть, чому закінчення в поданих парами дієсловах пишуть по-різному: волочиш – волочеш, хропиш – хропеш, стелиш – стелеш, гуркотиш – гуркочеш, свистиш – свищеш, ростиш – ростеш
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все дуже просто. Чергування и-е. Якщо я правильно зрозуміла.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста Поставь ударение в выделенных именах существительных на как??ю часть слова падает ударение Определи в каких окончаниях гласный ...
Информатика
Для хранения целого числа со знаком используется один байт. Сколько единиц содержит внутреннее представление числа (-109)?