1. Поясніть, чому закінчення в поданих парами дієсловах пишуть по-різному: волочиш – волочеш, хропиш – хропеш, стелиш – стелеш, гуркотиш – гуркочеш, свистиш – свищеш, ростиш – ростеш

Українська мова
1. Поясніть, чому закінчення в поданих парами дієсловах пишуть по-різному: волочиш – волочеш, хропиш – хропеш, стелиш – стелеш, гуркотиш – гуркочеш, свистиш – свищеш, ростиш – ростеш
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Гость:
Все дуже просто. Чергування и-е. Якщо я правильно зрозуміла.
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