1.записать в молекулярном виде реакцию взаимодействия магния с бромом и разобрать как овр, заранее спасибо!! 2. Сделать вывод о взаимодействии металов с не металлами

Химия
1.записать в молекулярном виде реакцию взаимодействия магния с бромом и разобрать как овр, заранее спасибо!! 2. Сделать вывод о взаимодействии металов с не металлами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mg + Br2 = MgBr2 Mg (0)  -2e = Mg (2+)      1  (восстановитель ) Br(0) + 1 e = Br (-)           2 ( Окислитель)                                                              Вывод: Неметаллы проявляют окислительные свойства в реакциях с металлами, принимая от них электроны и восстанавливаясь.

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