1.записать в молекулярном виде реакцию взаимодействия магния с бромом и разобрать как овр, заранее спасибо!! 2. Сделать вывод о взаимодействии металов с не металлами

Химия

1.записать в молекулярном виде реакцию взаимодействия магния с бромом и разобрать как овр, заранее спасибо!! 2. Сделать вывод о взаимодействии металов с не металлами

Автор: Гость