1.записать в молекулярном виде реакцию взаимодействия магния с бромом и разобрать как овр, заранее спасибо!! 2. Сделать вывод о взаимодействии металов с не металлами
Химия
1.записать в молекулярном виде реакцию взаимодействия магния с бромом и разобрать как овр, заранее спасибо!! 2. Сделать вывод о взаимодействии металов с не металлами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mg + Br2 = MgBr2 Mg (0) -2e = Mg (2+) 1 (восстановитель ) Br(0) + 1 e = Br (-) 2 ( Окислитель) Вывод: Неметаллы проявляют окислительные свойства в реакциях с металлами, принимая от них электроны и восстанавливаясь.
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