1.запишите слово,состоящее из приставки,корня и оконьчания 2.напишите проверочные слова к по_вился,т_жёлый 3.распределите слова на 2 столбика с сомнительной согласной и с непроизносимой согласной ко_ба,ло_кий,чу_ствуешь ,неб...

Русский язык

1.запишите слово,состоящее из приставки,корня и оконьчания 2.напишите проверочные слова к по_вился,т_жёлый 3.распределите слова на 2 столбика с сомнительной согласной и с непроизносимой согласной ко_ба,ло_кий,чу_ствуешь ,небес_ный,извес_ный,тра_ка. 4.в каких словах пишется разделительный твёрдый знак вставте пропушеные буквы a)c_есть яблоко б)с_узить платье в)об_ехать поля г)с_кономит топливо 5.вставьте пропушеные буквы ч_шка ч_ю,м_лодой щ_вель,щ_рится на со_нце,белый ж_лет,серая ш_нель,цв_тущий ш_повник. 6.втавьте где нужно Ь обесните мне пригодится компас,я хочу увидется с другом.

Автор: Гость