Назовите основные черты бытия по Пермениду
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Назовите основные черты бытия по Пермениду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 признаков бытия парменид выделяют основные признаки или свойства бытия: 1)бытие не возникло 2)бытие не подвержено гибели 3)бытие целокупно, т.е. не состоит из многих частей 4)бытие единородного, что надо понимать в смысле его единственности 5)бытие неподвижно 6)бытие закончено или совершенно
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