Составь свой рассказ. Один за всех и все за одного. помогите срочно.

Гость: Гость:

Мы все должны помогать друг другу. Потому что если помогать люди к тебе потянутся.Мы должны держаться друг за друга. Ведь если мы не будем этого делать,то у нас не будет друзей.Дружба- это очень хорошо. Потому что без дружбы у нас не будет общения, а без общения уже нет и жизни!Вот почему мы все должны быть один за всех, а все за одного!