Составь свой рассказ. Один за всех и все за одного. помогите срочно.
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Составь свой рассказ. Один за всех и все за одного. помогите срочно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы все должны помогать друг другу. Потому что если помогать люди к тебе потянутся.Мы должны держаться друг за друга. Ведь если мы не будем этого делать,то у нас не будет друзей.Дружба- это очень хорошо. Потому что без дружбы у нас не будет общения, а без общения уже нет и жизни!Вот почему мы все должны быть один за всех, а все за одного!
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