1 Знайди значення виразу (а-b):c, якщо а=72, b=48, c=4 2 23см*4 1м-25мм
Математика
1 Знайди значення виразу (а-b):c, якщо а=72, b=48, c=4 2 23см*4 1м-25мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
......................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожайлуста помогите решить задачу,мягкий знак на конце слов после шипящих: реч...,крыш....,пахуч....,замуж...,клеиш...,лож...,хочеш...,крепыш...,хо...
Математика
Петя ходит в бассейн раз в 3 дня Вася раз в 4 дня а Коля раз в пять дней В понедельник они встретились в бассейне Через сколько дней они встретятся...
Математика