1 Знайди значення виразу (а-b):c, якщо а=72, b=48, c=4 2 23см*4 1м-25мм

Математика
1 Знайди значення виразу (а-b):c, якщо а=72, b=48, c=4 2 23см*4 1м-25мм
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