Пожайлуста помогите решить задачу,мягкий знак на конце слов после шипящих: реч...,крыш....,пахуч....,замуж...,клеиш...,лож...,хочеш...,крепыш...,хорош...,мелоч...,проч...,линюч...,борщ...,мяч..,невмоч...,утеш..ся,рощ...,трескуч...

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Пожайлуста помогите решить задачу,мягкий знак на конце слов после шипящих: реч...,крыш....,пахуч....,замуж...,клеиш...,лож...,хочеш...,крепыш...,хорош...,мелоч...,проч...,линюч...,борщ...,мяч..,невмоч...,утеш..ся,рощ...,трескуч..,вскач..,дышыш..,жеч..,встреч..,горюч..,настеж..,стеч..,не плач.., вот принцепе и все за ранее спасибо!

Автор: Гость