Чем хороши моря: Балтийское, Черное, Азовское и Аральское? СКажите пожалуйста
География
Чем хороши моря: Балтийское, Черное, Азовское и Аральское? СКажите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Дешёвый транспортный путь. 2. Курорты и здравницы. 3. Благоприятные климатические условия. Также являются внутренними морями, не имеют приливов, мелководные, опресненные.
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