10 БАЛЛОВ! Запишите переместительный закон сложения для чисел: а) 1/7 и 2/7 б) а/5 и b/5 в) m/n и k/n

Математика

10 БАЛЛОВ! Запишите переместительный закон сложения для чисел: а) 1/7 и 2/7 б) а/5 и b/5 в) m/n и k/n

Автор: Гость