10 БАЛЛОВ! Запишите переместительный закон сложения для чисел: а) 1/7 и 2/7 б) а/5 и b/5 в) m/n и k/n

Математика
10 БАЛЛОВ! Запишите переместительный закон сложения для чисел: а) 1/7 и 2/7 б) а/5 и b/5 в) m/n и k/n
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От перемены мест слагаемых сумма не меняется: {1/7+2/7=2/7+1/7}=3/7;/// {а/5+b/5=b/5+a/5}=a+b/5;////{m/n+k/n=k/n+m/n}=k+m/n
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