Кто к нам с мёчом придёт,тот от меча и погибнет как понять это выражение?
История
Кто к нам с мёчом придёт,тот от меча и погибнет как понять это выражение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Принято считать , что это слова великого новгородского князя Александра Невского. Эти слова звучат как предостережение нападающим ( агрессорам) : Придете к нам с войной- получите достойный отпор и погибнете сами! Напоминание захватчикам о бессмысленности воевать с великим русским народом.
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