Кто к нам с мёчом придёт,тот от меча и погибнет как понять это выражение?

Гость: Гость:

Принято считать , что это слова великого новгородского князя Александра Невского. Эти слова звучат как предостережение нападающим ( агрессорам) : Придете к нам с войной- получите достойный отпор и погибнете сами! Напоминание захватчикам о бессмысленности воевать с великим русским народом.