Знания и навыки, приобретенные человеком во время практической деятельности, наз??ваются: а)трудоспособность б)квалификация в)стаж г)профессионализм

Обществознание

Знания и навыки, приобретенные человеком во время практической деятельности, наз??ваются: а)трудоспособность б)квалификация в)стаж г)профессионализм

Автор: Гость