Знания и навыки, приобретенные человеком во время практической деятельности, наз??ваются: а)трудоспособность б)квалификация в)стаж г)профессионализм
Обществознание
Знания и навыки, приобретенные человеком во время практической деятельности, наз??ваются: а)трудоспособность б)квалификация в)стаж г)профессионализм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знания и навыки, приобретенные человеком во время практической деятельности, называется:СТАЖ(в)
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