Округлить число до десятков 39,54 482,34 997,23 до сотых 238,6777 0,2589 6,7239 до сотен 198,66 3275,1 ??о тысячных 0,23567 3,89965 до десятых 56,78 8,996 0,345 до тысяч 6789234 12399745 до сотых 8,2379 1,4987 до целых ...

Математика

Округлить число до десятков 39,54 482,34 997,23 до сотых 238,6777 0,2589 6,7239 до сотен 198,66 3275,1 ??о тысячных 0,23567 3,89965 до десятых 56,78 8,996 0,345 до тысяч 6789234 12399745 до сотых 8,2379 1,4987 до целых 756,23 939,99

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