Округлить число до десятков 39,54 482,34 997,23 до сотых 238,6777 0,2589 6,7239 до сотен 198,66 3275,1 ??о тысячных 0,23567 3,89965 до десятых 56,78 8,996 0,345 до тысяч 6789234 12399745 до сотых 8,2379 1,4987 до целых ...
Математика
Округлить число до десятков 39,54 482,34 997,23 до сотых 238,6777 0,2589 6,7239 до сотен 198,66 3275,1 ??о тысячных 0,23567 3,89965 до десятых 56,78 8,996 0,345 до тысяч 6789234 12399745 до сотых 8,2379 1,4987 до целых 756,23 939,99
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До десятков 39,5 482,3 997,2 до сотых 238,68 0,26 6,72 до сотен 199 3275 до тысячных 0,236 3,900 до десятых 56,8 9,0 0,3 до тысяч 67892 123997 до сотых 8,24 1,50 до целых 756 940
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