10 речень з діалектними словами
Українська мова
10 речень з діалектними словами
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Діалектні слова: слоїк (банка), певне (напевно), чо (чого), мо (може), пушли (пішли), радитись (спілкуватись), форточка (хвіртка), город (місто), тілько (тільки), дзюгати (працювати мотикою)
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