Какой антоним к с слову высохнет

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Какой антоним к с слову высохнет
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Автор: Гость
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Гость:
По идеи антоним к слову высохнет является намокнет
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