Какой антоним к с слову высохнет
Русский язык
Какой антоним к с слову высохнет
Ответ(ы):
Гость:
По идеи антоним к слову высохнет является намокнет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Турист шел из пункта а в пункт в со скоростью 5 км/ч а затем из пункта В в пункт С со ??коростью 3 км\ч. Чему равно расстояние от В до С, если изве...
Обществознание
Вспомните басню Крылова " Лебедь, рак и щука" и выберите ту поговорку, которая наиб??лее точно отражает ее смысл. 1. Взялся за гуж, не говори, чт...