10 вопросов по Биографии Шекспира
Литература
10 вопросов по Биографии Шекспира
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В каком году родился? 2) В каком городе родился? 3) В какой семье рос? 4) Какое заведение закончил? 5) В каком году закончил шк.заведение? 6) Какое первое произведение написал? 7) В каком году написал первое произведение? 8) Самое известное произведение? 9) Был ли женат? 10) В каком году умер?
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