Запиши дробь числитель которой равен 12 а знаменатель 11

Математика
Запиши дробь числитель которой равен 12 а знаменатель 11
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12/11  Числитель то, что сверху Знаменатель то, что снизу
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