Дан ряд слов с уменьшительно-ласкательным значением : лодочка, тарелочка , вазочка , белочка , селёдочка. Одно из этих слов образовано не так , как другие . 1.Укажите это слово и объясните,как оно образовано. 2.Укажите , как...

Русский язык

Дан ряд слов с уменьшительно-ласкательным значением : лодочка, тарелочка , вазочка , белочка , селёдочка. Одно из этих слов образовано не так , как другие . 1.Укажите это слово и объясните,как оно образовано. 2.Укажите , как образованы другие слова. Пожалуйста , срочно , плиз !!! даю 15 баллов

Автор: Гость