Дан ряд слов с уменьшительно-ласкательным значением : лодочка, тарелочка , вазочка , белочка , селёдочка. Одно из этих слов образовано не так , как другие . 1.Укажите это слово и объясните,как оно образовано. 2.Укажите , как...
Русский язык
Дан ряд слов с уменьшительно-ласкательным значением : лодочка, тарелочка , вазочка , белочка , селёдочка. Одно из этих слов образовано не так , как другие . 1.Укажите это слово и объясните,как оно образовано. 2.Укажите , как образованы другие слова. Пожалуйста , срочно , плиз !!! даю 15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лодочки - лодка Тарелочка - тарелка Вазочка - ваза Белочка -белка Селедочка- селедка 1) Вазочка, так как заменень окончание -а 2) у остальных заменено окончание -ка
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