8²+78²=? 45³-2²=? 453³=? ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!

Математика
8²+78²=? 45³-2²=? 453³=? ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16+156=172было сток йц
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Эндоплазматическая сеть выполняет следующие функции 1.синтетические и защитные 2.защитные и запасающие 3.транспортные и защитные 4.транспор...
Ответить
Русский язык
Определите тип речи. Докажите, учитывая вид и время глаголов-сказуемых. Развернут??й ответ пожалуйста. Даю много баллов! Сидел рыбак веселый На...
Ответить
Технология
Почему мясо не надо оттаивать в воде?
Ответить
Математика
Банк начисляет на депозитный вклад 8% годовых. Сколько денег будет на счету у клиента через год, если он сделал банковский вклад в размере 12000 ру...
Ответить
Литература
НАПИШИТЕ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ БАСНИ НАРОДОВ МИРА СРОЧНО.
Ответить