Водохранилища расположенные вблизи одноименного города

География
Водохранилища расположенные вблизи одноименного города
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Курганская область, г. Шумиха - озеро Шумиха, Есть поселок Глубокое , г. Чебаркуль.. . п. Кременкуль, п. Акакуль это в Челябинской области, Город Яровое Алтайского края расположен в Кулундинской степи на берегу озера Большое Яровое
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