Теория вероятности В автобусе ехали 14 мужчин и 6 женщин. Какова вероятность, что на остановке выйдут 4 мужчины и 2 женщины?

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Теория вероятности В автобусе ехали 14 мужчин и 6 женщин. Какова вероятность, что на остановке выйдут 4 мужчины и 2 женщины?

Автор: Гость