Теория вероятности В автобусе ехали 14 мужчин и 6 женщин. Какова вероятность, что на остановке выйдут 4 мужчины и 2 женщины?

Другие предметы
Теория вероятности В автобусе ехали 14 мужчин и 6 женщин. Какова вероятность, что на остановке выйдут 4 мужчины и 2 женщины?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=m/n M=благоприятные Н=все исходы 6/20=0,3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Блюда из рыбы сообщение для 6 класса
Ответить
Математика
Запиши дробь числитель которой равен 12 а знаменатель 11
Ответить
История
Почему Владимир Мономах имел авторитет и поддержку народа? Напишите короткое эссе. Умоляю... Помогите!
Ответить
История
Напишите письмо рыцарю от моего лица. В стихотворениях НЕ НАДО!! История Средних в??ков.
Ответить
География
Водохранилища расположенные вблизи одноименного города
Ответить