Теория вероятности В автобусе ехали 14 мужчин и 6 женщин. Какова вероятность, что на остановке выйдут 4 мужчины и 2 женщины?
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Теория вероятности В автобусе ехали 14 мужчин и 6 женщин. Какова вероятность, что на остановке выйдут 4 мужчины и 2 женщины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=m/n M=благоприятные Н=все исходы 6/20=0,3
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