№ 14 Начиная с 5 предложения !!!!

Русский язык
№ 14 Начиная с 5 предложения !!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5) Перед зданием новой библиотеки МГУ, построенном совсем недавно, находится памятник графу Ивану Ивановичу Шувалову, который собрал большую коллекцию книг для библиотеки университета. 6) Многие драгоценные камни, которые ученые создали в лабораториях, не отличаются от природных. 7) Информация, которую получили в космосе, имеет большое значение для развития науки. 8) Теория о строении Солнечной системы, которую создал Коперник, изменила представление людей о Вселенной. Или 5) Памятник графу Ивану Ивановичу  Шувалову, который собрал большую коллекцию книг для библиотеки университета, стоит перед зданием новой библиотеки МГУ, построенном совсем недавно. 6) Не отличаются от природных многие драгоценные камни, которые ученые создали в лабораториях. 7) Для развития науки имеет большое значение информация, которую получили в космосе. 8) Представление людей о Вселенной изменила теория о строении Солнечной системы, которую создал Коперник.
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