Правильны ли утверждения летописца, что Роман был "самодержцем всей Руси"?

История
Правильны ли утверждения летописца, что Роман был "самодержцем всей Руси"?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да, такая оценка летописца не лишена оснований, так как Роман Мстиславич в разное время был князем практически всех основных центров современной ему Руси: Новгородского, Киевского, Галицко-Волынского княжеств, а так же относился к представителям княжеского рода Рюриковичей, традиционно являвшихся правителями Древнерусского государства.
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