Правильны ли утверждения летописца, что Роман был "самодержцем всей Руси"?

Гость: Гость:

Да, такая оценка летописца не лишена оснований, так как Роман Мстиславич в разное время был князем практически всех основных центров современной ему Руси: Новгородского, Киевского, Галицко-Волынского княжеств, а так же относился к представителям княжеского рода Рюриковичей, традиционно являвшихся правителями Древнерусского государства.