Правильны ли утверждения летописца, что Роман был "самодержцем всей Руси"?
История
Правильны ли утверждения летописца, что Роман был "самодержцем всей Руси"?
Ответ(ы):
Гость:
Да, такая оценка летописца не лишена оснований, так как Роман Мстиславич в разное время был князем практически всех основных центров современной ему Руси: Новгородского, Киевского, Галицко-Волынского княжеств, а так же относился к представителям княжеского рода Рюриковичей, традиционно являвшихся правителями Древнерусского государства.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Немецкий язык
Переведите текст,который красным шрифтом.Очень надо!Прошу не использовать переводчик - а если используете,читайте бред который он перевел,прежде че...
Українська мова
Русский язык