Напишите от 5 до 10 предложений из басни Крылова с наречием! СРОЧНО!

Гость: Гость:

И в сердце льстец ВСЕГДА отыщет уголок. ("Ворона и лисица") Смотри, ты уж хрипишь, а он себе идет ВПЕРЕД и лаю твоего СОВСЕМ не примечает. ("Слон и Моська") Лишь то беда, висят они ВЫСОКО... ("Лисица и виноград") Да лебедь рвется в облака, рак пятится НАЗАД, а щука тянет в воду. ("Лебедь, щука и рак") Не провели бы так меня: за это я ручаюсь СМЕЛО. ("Чиж и голубь") Но Мишенькин совет лишь ПОПУСТУ пропал. ("Зеркало и обезьяна") Волк НОЧЬЮ, думая залезть в овчарню, попал на псарню. ("Волк на псарне") "Послушай, - говорит, - коль ты умней не будешь, то дерзость не ВСЕГДА ЛЕГКО тебе пройдет..." ("Мальчик и змея") И, как медведь голодный из берлоги, УГРЮМО даль он озирал. ("Разбойник и извозчик") А с Фоки уж давно катился градом пот. ("Демьянова уха")