Почему важны рекреационные ресурсы??? Срочно!!

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Рекреация выполняет в обществе множество функций и охва­тывает все возрастные и профессиональные группы населения. Многофункциональность этой сферы проявляется в том, что она способствует развитию физических, эстетических, психологиче­ских и других качеств человеческой личности. Необходимость раз­вития рекреации выдвигает проблему сохранения природы и в то же время общедоступности ценных природных комплексов. В на­учном плане решение этой проблемы связано в первую очередь с понятием «рекреационная емкость» природных комплексов. В практическом плане в основе рекреационного планирования, проектирования и эксплуатации природных объектов лежит комплексный подход к оценке их ресурсов, в котором должны быть учтены следующие аспекты: уникальность, доступность, плотность раз­мещения в пределах региона, разнообразие и комплексность, физическое состояние объектов.