15×(x-4+2×a)-2×(a+c/4-2×x)= И кстати с/4 это дробь

Математика
15×(x-4+2×a)-2×(a+c/4-2×x)= И кстати с/4 это дробь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15х-60+30а-2а-2с/4+4х=19х-60+28а-с/2 = 36х-120+56а-с
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