17 м/с перевод в км/час полным объяснением
Физика
17 м/с перевод в км/час полным объяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м=0.001км 17м=0.017км 17м/ч=0.017км/ч
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