-1x+0,3=0,7 пожалуйста решите уравнение

Математика
-1x+0,3=0,7 пожалуйста решите уравнение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1х=0,7-0,3 -1х=0,4 х=0,4/-1 х=-0,4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите вставить глаголы по смыслу с суффиксами сь или ся 1.В жару хочется ... . 2.В воде приятно ..... . 3.Зимой на пруду весело ... на ко...
Ответить
Математика
Найди значения сумм удобным способом. порядок действия укажи с помощью скобок. (1+4)+6
Ответить
Химия
Напишите полные и сокращенные ионные уравнения 1) серная кислота + алюминий 2) серная кислота + оксид бария
Ответить
Другие предметы
Помогите пож!!!!!!!! ПОСЛОВИЦЫ ОБ УЧЁБЕ
Ответить
Химия
Составьте ионные уравнения 1) BaCl₂+ H₂SO₄ 2) CuSO₄+H₂S 3) CaCO₃+ CO₂+H₂O 4) Na₂SiO₃+ CO₂+H₂O 5) FeS+HCl 6) CaSO₃+HCl 7) BaCO₃+HNO₃
Ответить