-1x+0,3=0,7 пожалуйста решите уравнение
Математика
-1x+0,3=0,7 пожалуйста решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1х=0,7-0,3 -1х=0,4 х=0,4/-1 х=-0,4
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